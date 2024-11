Deputatul PAS Radu Marian confirmă că cel puțin o rachetă rusească a trecut deasupra Republicii Moldova. „Acest război nemilos pornit de ruși se întâmplă fix lângă casele noastre”

14:45

Ziua internațională a Studenților este marcată în fiecare an la 17 noiembrie, fiind declarată oficial în anul 1941 de către Consiliul Internațional al Studenților. Tema din 2024 a zilei este „Empowering Students to be Agents of Change”, prin care studenții și tinerii profesioniști devin responsabili cu privire la experiența lor academică, pentru a putea să conducă lumea spre o cale mai bună, transmite AGERPRES.