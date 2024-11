Ești proprietarul unei afaceri care rezolvă o problemă de mediu? Înscrie-te la Gala Antreprenoriatului Social, ediția 2024

12:45

Elevii și profesorii din Republica Moldova sunt invitați la Bruxelles pentru a participa la evenimentul Your Europe, Your Say (YEYS). Ediția din acest an va avea loc în zilele de 13, 14 martie 2025 și se va concentra pe rolul tinerilor în conturarea unui viitor rezilient. Activitatea are menirea de a determina participanții să se angajeze în acțiuni civice și să contribuie la democrația participativă în comunitățile lor. Сообщение Elevii și profesorii din Moldova pot merge la Bruxelles pentru a discuta despre rolul tinerilor în conturarea unui viitor rezilient появились сначала на #diez.