Chișinăul condamnă declarațiile ambasadorului rus; Falsuri despre exporturi și neutralitatea RM, demontate de MAE

14:00

Rusia și China analizează o nouă rută pentru transportul gazelor, via Kazahstan Rusia şi China discută despre o nouă rută pentru furnizarea unei cantităţi de până la 35 miliarde metri cubi de gaze ruseşti pe an, via Kazahstan, a anunţat vineri vicepremierul Alexander Novak, citat de agenţia rusă de presă TASS, transmite Reuters. Posibilitatea acestei rute a fost pentru prima dată prezentată de Kazahstan în mai. Moscova este de câţiva ani în negocieri dificile cu Beijingul privind exporturile de...