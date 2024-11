Liga Națiunilor: Tricolorii vor întâlni pe 16 noiembrie naționala Andorrei

11:40

Un copil de un an a rămas blocat într-un automobil la Orhei. Incidentul a avut loc după ce mama copilului a parcat mașina și, din neatenție, a lăsat cheile în interiorul vehiculului. Ușa s-a blocat în momentul în care se îndrepta să-și ia copilul din automobil. La fața locului au intervenit salvatorii din Orhei.