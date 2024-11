„Am pierdut tot ce aveam mai scump”. Igor Cuciuc confirmă decesul fiicei sale de 17 ani, după balul bobocilor

10:10

Un moldovean riscă sancțiuni după ce a încercat să mituiască un polițist de frontieră, plasând două bancnote de 50 de lei în pașaport, sub pretextul că acestea erau „pentru ceai”. Informația a fost comunicată, pe 14 noiembrie, de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Instituția a menționat că incidentul este documentat ca tentativă de […] The post „Pentru ceai”. Un polițist de frontieră a găsit în pașaportul unui moldovean două bancnote. Ce riscă cetățeanul R. Moldova appeared first on NewsMaker.