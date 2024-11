NYT: Elon Musk s-a întâlnit luni cu un oficial iranian

NYT: Elon Musk s-a întâlnit luni cu un oficial iranian Elon Musk, un apropiat al preşedintelui ales Donald Trump, s-a întâlnit luni, la New York, cu ambasadorul Iranului la ONU, în cadrul unei reuniuni pe care doi oficiali iranieni au descris-o ca fiind o discuţie despre cum să se dezamorseze tensiunile dintre Iran şi Statele Unite, scrie The New York Times (NYT). Iranienii spun că întâlnirea dintre Elon Musk şi ambasadorul Amir Saeid Iravani a durat mai mult de o oră şi a avut loc într-un loc s...

