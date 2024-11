Legislația R. Moldova în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului va fi adaptat la standardele Uniunii Europene

16:40

Uleiul de coacăz negru conține acid gama-linolenic, un acid gras Omega 3, care are numeroase efecte pozitive asupra sănătății generale. Iată despre ce este vorba! Coacăzul negru (Ribes nigrum) este un arbust înalt, care crește sub formă de tufe. Fructele de coacăz negru – rotunde, sub formă de ciorchini, de culoare mov închis spre negru […]