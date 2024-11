VIDEO // Vlad Filat: Alegerile prezidențiale din 2024, afectate de nereguli și manipulări politice

15:10

Președintele Maia Sandu a discutat cu cetățenii R. Moldova adunați la Forumul Alianței Asociațiilor de Băștinași din Moldova. Șefa statului le-a mulțumit membrilor asociațiilor că au pus umărul la protejarea democrației în R. Moldova. „Sunt mândră de modul în care am rezistat, uniți, în fața presiunilor menite să înlocuiască adevărata voință a poporului. Împreună, am […] Articolul Maia Sandu, la întâlnire cu Asociațiile de Băștinași din Moldova: Împreună am reconfirmat sprijinul cetățenilor ca să aducem UE aici, acasă apare prima dată în SafeNews.