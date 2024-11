Atac israelian asupra unor clădiri rezidențiale din Damasc. Cel puțin 15 morți și mai mulți răniți

19:20

O tânără este curtată de microbiști, deoarece are un apartament cu vedere la partidele din Premier League. Noemi Oberhauser locuiește deasupra stadionului Gtech Community din Brentford, iar din momentul în care a început să posteze pe rețelele sociale fotografii cu locuința ei, fanii fotbalului din Premier League o asaltează cu mesaje. View this post on Instagram […] Articolul VIDEO Visul microbiștilor este să se cupleze cu ea! Cum arată tânăra vânată de mulți bărbați sau ce are diferit de alta apare prima dată în Realitatea.md.