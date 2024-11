Rusia va negocia încheierea războiului, dacă discuțiile vor fi inițiate de Trump, susține ambasadorul lui Putin la ONU

12:50

Comisia pentru decernarea Premiului Național a desemnat laureații din acest an; Când va fi publicată lista câștigătorilor Comisia pentru decernarea Premiului Național a desemnat laureații din acest an. Lista câștigătorilor va fi făcută publică după aprobarea acesteia în cadrul ședinței de Guvern. Membrii Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional s-au întrunit, astăzi, într-o şedinţă, prezidată de prim-ministrul Dorin Recean, pentru a selecta câştigătorii ediției 2024. În acest an, au fost de...