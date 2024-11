(video) Xiaomi are pregătit un șasiu inteligent quad-motor cu 2054 CP și suspensie activă care face mașina să sară

11:00

Volvo Cars anunță astăzi cesionarea cotei sale de 30% din Lynk & Co către Zeekr, o tranzacție ce reprezintă o contravaloare de 5.4 miliarde de yuani (aproximativ 705 milioane de euro). Contravaloarea va fi plătită în numerar (70% la încheierea tranzacției și 30% plus dobânda la un an după încheierea tranzacției). Se estimează că tranzacția […]