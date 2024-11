Îngrijorările SUA privind Alianța Rusia-Coreea de Nord

11:10

Traficul rutier din Capitală va deveni mai sigur și mai eficient datorită Centrului de Monitorizare a Traficului (CMT), un centru modern, care va fi inaugurat pe 15 noiembrie, ora 11:00, str. Serghei Lazo, 18, în cadrul unui eveniment public. Inițiativa face parte din proiectul „MOVE IT like Lublin" și are scopul de a fluidiza traficul