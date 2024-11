Wizz Air a lansat cursa directă Chișinău-București. Când vor fi operate zborurile

14:45

Timp de două zile, 30 de elevi și studenți din regiunea Cahul, și-au pus mințile și puterile la încercare pentru a obține soluții eficiente care vor revoluționa sistemul educațional din țară. Toate acestea s-au întâmplat la hackathonul „EduGaming Xperience: Hack for the Future of Education".