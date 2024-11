Bărbat de 72 de ani din Drochia – reținut în flagrant: ar fi planificat un omor din gelozie VIDEO 

16:50

Președinta Maia Sandu a avut o întâlnire bilaterală cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan pe 12 noiembrie, în marja Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP29) de la Baku. Șefii de stat au discutat despre pacea și securitatea din regiune, dar și Găgăuzia. „Cu președintele Erdogan am discutat despre pacea și stabilitatea regională, precum și […] The post Maia Sandu și Recep Tayyip Erdogan au avut o întâlnire bilaterală la Baku. Ce au discutat appeared first on NewsMaker.