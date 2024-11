Blocaj financiar pentru companiile aeriene din Rusia: rutele interne, în pragul suspendării

11:30

Uniunea Europeană se pregătește să răspundă mai ferm încălcării sancțiunilor impuse Rusiei, în special în ceea ce privește utilizarea flotei de petrolieri vechi și înregistrarea lor sub companii fantomă, care pot provoca un dezastru ecologic în orice moment. În noul an, ar putea fi impuse noi reglementări pentru trecerea acestor nave prin apele europene. Parlamentul […] Articolul Flota din umbră a lui Putin, sub focul Uniunii Europene: Sancțiuni stricte și monitorizare din satelit apare prima dată în Bani.md.