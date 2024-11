Moldova și Franța relansează negocierile privind acordul de securitate socială

08:50

32 de milioane de euro vor fi oferite de Uniunea Europeană, sub formă de grant, în reabilitarea coridorului feroviar Nord-Sud din Republica Moldova. Fondurile vor fi utilizate pentru modernizarea unui tronson feroviar esențial, care asigură legătura între regiunile nordice și centrale ale Republicii Moldova, precum și cu rețelele internaționale de...