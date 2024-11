Educație pentru toți: 20 de copii romi refugiați din Ucraina se pregătesc să învețe la Nisporeni

13:20

Începând cu 1 ianuarie 2025, întreprinderile mari din Republica Moldova vor putea să achiziționeze gaze naturale exclusiv pe piața liberă, la prețuri negociate, iar posibilitatea de a încheia contracte de furnizare la tarife reglementate va fi disponibilă doar până la sfârșitul acestui an. Această măsură face parte dintr-o reformă mai...