Cine este Pete Hegseth, omul care va conduce armata SUA. Trump vrea să epureze generalii woke

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat pe 12 noiembrie un nou tarif pentru energia termică furnizată de Întreprinderea Municipală „Rețelele și Centralelor Termice Comrat". Noul tarif a fost stabilit la 2.882 lei/Gcal (fără TVA), ceea ce reprezintă o reducere de 427 lei/Gcal, respectiv o scădere de 13% față […]