Cultivarea cânepei industriale, permisă cu aprobarea Guvernului

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a anunțat că le va vorbi liderilor europeni, la Summitul Comunității Politice Europene, despre situația din Moldova și despre faptul că țara noastră are nevoie de mai mult sprijin pentru a-și consolida instituțiile, astfel încât acestea să poată proteja mai bine democrația moldovenească, transmite IPN.