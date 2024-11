Ecaterina Galer, Moldcell: Investiția în sustenabilitate – o investiție strategică și necesară pentru fiecare companie

15:10

„Cel mai bun și hate-uit ministru și-a anunțat demisia”, „o decizie înțeleaptă și necesară”, „nu are cum Spînu să renunțe așa ușor la tot” sau „mișcări electorale de fațadă”. Sunt doar unele din comentariile care se regăsesc pe rețelele de socializare după ce Andrei Spînu și-a anunțat retragerea din Guvern și din Partidul de guvernare […] The post „O lovitură dură pentru propaganda rusească“. Reacții pe online la plecarea lui Andrei Spînu appeared first on NewsMaker.