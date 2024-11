Trump își construiește o echipă prezidențială de loialiști, bine pregătită pentru un început rapid în al doilea mandat

17:40

Antoine Griezmann, gata să plece de la Atletico Madrid! Și-a ales viitoarea destinație Antoine Griezmann (33 de ani) se află într-una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale de fotbalist, însă este gata de o schimbare. După ce în ultimele două sezoane a fost cel mai bun jucător al lui Atletico Madrid, starul francez nu dezamăgește nici în această stagiune. Antoine Griezmann are nu mai puțin de 405 meciuri în tricoul lui Atleti, toate sub comanda lui Diego Simeone. În plus ”Grizi” este și...