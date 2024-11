Mai multe filtre de verificare a solicitanților de compensații, în această iarnă

21:20

A fost parte a rețelei lui Șor timp de jumătate de an, dar nu pentru că împărtășea aceleași idei trâmbițate de Ilan Șor de la Moscova, acolo unde se ascunde de justiție, ci pentru bani. Mărturisește că se simțea „mai rău decât un cerșetor" și că „bani mulți eu n-am primit, cu banii lor, eu mai tare am sărăcit". Mărturiile unui activist care a părăsit rețeaua grupului Șor