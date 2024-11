Parlamentul European va organiza pe 19 noiembrie o ședință pentru a marca 1000 de zile de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei

13:30

Președintele Senatului României, Nicolae Ciucă, efectuează pe 11 noiembrie o vizită la Chișinău. Acesta a susținut o conferință de presă alături de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Vizita lui Ciucă are loc cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din România, la care președintele Partidului Național Liberal (PNL) candidează.