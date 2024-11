Întâlnire importantă la Bacu – Maia Sandu a discutat cu președintele turc, Recep Tayyip Erdogan

15:10

Fondul Monetar Internațional (FMI) va acorda asistență financiară suplimentară Republicii Moldova. Resursele financiare vor fi acordate prin intermediul Mecanismului de finanțare extinsă (EFF) și Mecanismului extins de creditare (ECF),iar banii vor fi direcționați pentru acoperirea necesităților bugetului de stat. Proiectele de lege care prevăd acest lucru au fost examinate de membrii Comisiei economie, buget și ... FMI va acorda asistență financiară suplimentară Republicii Moldova – Proiectul de Acord gata pentru ratificare