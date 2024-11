Sindromul de intestin iritabil: Recomandările medicului

20:30

Suntem în Săptămâna Naţională a Bunătăţii, un eveniment ce are ca scop promovarea filantropiei prin implicarea activă in cauze sociale. Sunt invitati să participe autorităţi locale, agenţi economici şi ONG-uri. În acest an, în campanie, şi-au anunţat implicarea peste 50 de localităţi.