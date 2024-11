Tranzitul de gaze naturale prin Ucraina este incert, după 1 ianuarie 2025 – Rămâne sau nu Transnistria fără gaz – Ce spune șeful Moldovagaz

22:30

Modificările constituționale care subliniază „identitatea europeană a poporului Republicii Moldova" și „ireversibilitatea parcursului european al țării" adoptate în urma referendumului, nu vor avea impact asupra unor partide care promovează o altă ideologie. Avantajul acestor schimbări, spun experții, este că, dacă ajung la guvernare forțe pro-ruse, atât timp cât Constituția nu va fi schimbată, ele vor ... Alexandru Tănase: Modificările constituționale după referendum ar putea servi ca reper pentru Curtea Constituțională de a invalida legi antieuropene