Vadim Ceban: Tarifele la gaz nu se vor reduce

07:30

Serviciile ruse de securitate (FSB) anunţă luni că au dejucat o tentativă ucraineană de deturnare a unui elicopter militar rusesc ”de război electronic” de tip Mi-8MTPR-1 prin recrutarea unui pilot. Este vorba despre un ”elicopter de război electronic al Forţelor Aerospaţiale ruse”, precizează într-un comunicat FSB. ️‍ FSB video on the disruption of the GUR […] Articolul VIDEO // FSB anunţă că a dejucat o tentativă ucraineană de deturnare a unui elicopter militar rusesc ”de război electronic” apare prima dată în SafeNews.