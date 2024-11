Lideri ai țărilor arabe și musulmane exclud pacea în regiune, dacă Israelul nu se retrage din teritoriile ocupate din 1967

10:40

Megan Fox, în vârstă de 38 de an, este însărcinată cu logodnicul ei, Machine Gun Kelly. Actrița mai are trei copii cu fostul ei soț, Brian Austin Green, în timp ce artistul mai are o fată în vârstă de 15 ani cu fosta iubită, Emma Cannon. Vedeta a făcut anunțul prin intermediul unor imagini în care apare acoperită doar cu vopsea neagră și își mângâie burta, scrie unica.ro.