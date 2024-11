Meteo 12 noiembrie 2024: Cer acoperit și temperaturi de până la +4°C

13:00

Guvernul Australiei a anunțat că va interzice accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele sociale. Proiectul de lege, care urmează să fie depus în parlament săptămâna viitoare, are ca scop atenuarea „răului” pe care rețelele sociale îl provoacă copiilor australieni, a spus premierul Anthony Albanese, notează DIGI24. „Aceasta este pentru mame și tați… Ei, ca […] Post-ul Ce țară va interzice accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele sociale? „Părinții sunt foarte îngrijorați” apare prima dată în Observatorul de Nord.