Pentru a-și salva pielea și a smulge din mâinile cetățenilor un nou mandat prezidențial, Maia Sandu s-a grăbit să anunțe remanieri guvernamentale în timpul dezbaterilor electorale pentru turul II. Ea a declarat că aceste schimbări vor avea loc până la sfârșitul acestui an. Deși publicul larg, sătul de creșterea prețurilor la produsele de primă necesitate, ...