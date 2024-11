Țările de Jos va impune controale la toate frontierele terestre începând din 9 decembrie

15:10

Un cetățean moldovean în vârstă de 48 de ani, care era stabilit în Italia, a fost găsit mort în comuna Ponte San Nicolo, regiunea Veneto, în data de 8 noiembrie. S-a întâmplat la o zi după ce bărbatul fusese dat dispărut, scrie portalul Punctul.md Potrivit sursei citate, bărbatul își părăsise locuința în dimineața zilei de 7 […] The post Un moldovean stabilit în Italia, depistat mort la o zi după ce fusese dat dispărut appeared first on NewsMaker.