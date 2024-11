Rusia lovește din nou orașul natal al lui Zelenski. 11 persoane, rănite, printre care 2 cop (FOTO)ii

20:00

În Chișinău, zilnic se înregistrează depășiri ale concentrației maxime admisibile de substanțe dăunătoare în aer. NM relatează cu are legătură acest lucru. Agenția de Mediu înregistrează în mod regulat depășiri ale normelor de substanțe dăunătoare în aer în Chișinău. De exemplu, pe 7 noiembrie, concentrația de dioxid de azot în aer a fost de 2,1 […] The post Aerul în Chișinău a devenit dăunător. Cine este de vină și ce este de făcut? appeared first on NewsMaker.