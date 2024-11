Lista completă a școlilor care vor fi reabilitate energetic. 16 sunt în municipiul Chișinău, iar restul în raioane

18:50

Uniunea Europeană va investi, sub formă de grant, 32 de milioane de euro în reabilitarea coridorului feroviar Nord-Sud din Republica Moldova – proiect pentru conectivitatea țării cu rețelele internaționale de transport. Fondurile vor sprijini modernizarea infrastructurii feroviare, iar companiile Obermeyer Hellas (Grecia) și DB Engineering&Consulting (Germania) vor oferi servicii de suport în supravegherea lucrărilor de […]