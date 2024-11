(video) Maia Sandu: Vettingul va continua, în pofida îndârjirii cu care unii luptă împotrivă. Mai mulți judecători deja au fost eliminați din sistem

12:50

Pe 16 octombrie, Chișinăul a găzduit RSD Day 2024 la Courtyard by Marriott, o conferință care a reunit lideri din domeniul tehnologiei informației și securității cibernetice. Organizat de Reliable Solutions Distributor (RSD), evenimentul s-a concentrat pe tendințele actuale, provocările și soluțiile inovatoare din sector. Reprezentanții companiilor de renume, precum Cloudflare, Dell Technologies, IBM, Bitdefender, Cisco, Avigilon, Fox IT, Eaton și Trellix, au prezentat perspectivele lor privind combaterea amenințărilor cibernetice și administrarea infrastructurilor IT moderne.