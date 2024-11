LIVE TEXT/ The Telegraph: Franța și Marea Britanie doresc să-l convingă pe Biden să autorizeze Ucrainei lovituri cu rază lungă asupra Rusiei înainte de sosirea lui Trump. Război în Ucraina, ziua 992

08:40

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu anunță că părăsește Guvernul și Partidul Acțiune și Solidaritate. Știre se actualizează „În toată această perioadă, am fost supus unei campanii nedrepte de defăimare. Aproape zilnic am fost atacat fără să se prezinte probe. Eu, am continuat să-mi fac treaba în interesul țării noastre. Sunt cu inima împăcată....