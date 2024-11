Lista spectacolelor de la teatrele din Moldova care sunt regizate după textele autorilor români

15:45

La Cinema Dacia din Cluj-Napoca, Grupul de Inițiativă Basarabeană (GIB) a organizat recent o proiecție a filmului Alive in Mo..., regizat de Grigore Bechet. Evenimentul a avut drept scop promovarea cinematografiei din Republica Moldova și explorarea tematicilor legate de adaptare și identitate culturală, aspecte familiare tinerilor moldoveni care au ales să studieze sau să lucreze în afara țării. Alive in Mo... îl are în rol principal pe Cătălin Lungu și abordează teme precum dorul de casă, provocările unei noi societăți și dilemele morale care apar în acest proces de integrare.