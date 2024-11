O tânără din Fălești a murit după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc de locuit

15:50

Halterofilul Ion Badanev a devenit campion european Under 20. La Raszyn (Polonia), el a înregistrat rezultatul 265 kg la total în categoria de greutate 61 kg. De asemenea, Ion Badanev s-a ales cu medalia de aur la proba aruncat cu rezultatul 147 kg și distincția de bronz la stilul smuls cu 118 kg.