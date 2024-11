Bitcoin a atins un nou record

22:30

Încă o performanță pentru Republica Moldova! Irina Rîngaci a câștigat aurul, pentru al doilea an consecutiv, la campionatul mondial de lupte U23 din Tirana, Albania. Sportiva noastră a obținut victoria la categoria de 65 kg în lupta cu rusoaica Alina Kasabieva. Irina Rîngaci a început turneul din postură de favorită …