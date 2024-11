Prognoza meteo pentru 11 noiembrie

04:30

Un mesaj care datează din 1892 a fost descoperit în interiorul pereților unui far din Scoția, relatează BBC. Sticla a fost găsită în interiorul farului Corsewall, situat în punctul cel mai nordic al peninsulei Rhins of Galloway.Această descoperire care apare în imagini este considerată a fi primul mesaj într-o sticlă găsit vreodată într-un far din Scoția, notează Noi.md cu referire la digi24.