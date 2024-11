Horoscop 11 noiembrie 2024. O zodie poate obține de undeva niște bani, poate dintr-o colaborare

12:10

Elon Musk s-a alăturat unei convorbiri telefonice de miercuri între președintele ales Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat patru persoane familiarizate cu această chestiune, un alt semnal că miliardarul din domeniul tehnologiei urmează să aibă un rol important în viitoarea administrație Trump, potrivit Axios, The Washington Post și The New York Times. […]