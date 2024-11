Avocații critică declarațiile Alei Nemerenco în cazul urologului condamnat pentru malpraxis: „Solicitarea ministrei nu o respectă chiar ea”

12:50

Oleg Botnaru a preluat pe 8 noiembrie mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în urma validării de către Curtea Constituțională. El va reprezenta fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS) după ce locul a rămas vacant în urma decesului fostului deputat Iurie Păsat. Prezentarea sa oficială a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în […] The post Parlamentul are un nou deputat PAS: Oleg Botnaru și-a preluat mandatul appeared first on NewsMaker.