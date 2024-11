Două drone au fost depistate astăzi pe teritoriul Republicii Moldova: una dintre ele este “Shahed”

11:00

Primarul General al municipiului Chișinău a prezentat, în cadrul unei conferințe, bilanțul primului an din cel de-al doilea mandat. Edilul a subliniat că, alături de echipa sa, a reușit să implementeze aproape 40% din promisiunile electorale făcute acum un an. „Un an în urmă, după finalizarea primului mandat, am venit cu un nou program electoral pentru următorii 4 ani de dezvoltare a municipiului Chișinău. Muncim în continuare, avem viziune și programe de dezvoltare pentru perioadele 2025 - 2030 - 2035 și pentru anii ce urmează. După primul an din al doilea mandat, astăzi declar cu fermitate că am implementat deja aproape 40% din programul electoral propus de mine și colegii mei. Noi știm cum și demonstrăm că se poate. Avem un nou an plin de transformări și continuăm să dezvoltăm la scară largă”, a declarat Ion Ceban.Ion Ceban a făcut apel la unitate și calm după alegerile prezidențiale, spunând că „toți trebuie să punem umăr la umăr pentru a construi casa noastră comună, Republica Moldova”. „Oamenii au obosit să vadă cum i-ați împărțit în ai noștri și ai voștri și e timpul ca fiecare să livreze rezultate și să acționeze fiecare din poziția pe care o are în societate. Astăzi nu este loc de dat foc la casă. Toți împreună trebuie să punem umăr la umăr, cărămidă cu cărămidă pentru a construi casa noastră comună, Republica Moldova. Fiecare să-și facă munca și ca legea să fie în capul mesei în Republica Moldova, să nu ajungem iar într-o situație creată artificial și convenabilă uneia sau altei părți”.