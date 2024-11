Donald Trump a câştigat şi în Arizona. Republicanul s-a impus astfel în toate cele şapte state-cheie

09:50

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că este „gata să reia contactul" cu Donald Trump după victoria republicanului în alegerile prezidenţiale din SUA, pentru care l-a felicitat, transmite The Moscow Time. Liderul de la Kremlin i-a transmis felicitări lui Donald Trump, în timpul unei conferințe desfășurate la Soci. „Aș dori să profit de această