Cum să îți organizezi spațiul de lucru pentru toamnă?

Dragostea nu cunoaște vârstă sau limite, spun Constantin și Tatiana Mahmote din satul Sireți, raionul Strășeni. Tatiana s-a născut cu malformații la mâini și picioare și are o înălțime de 1,38 m, iar Constantin are deficiențe de vedere. Deși Tatiana nu poate avea copii biologici, acest lucru nu îi împiedică să devină părinți. De câteva […] Articolul Istoria unei iubiri adevărate fără limite. Ea are 1,38 cm, iar el e slab văzător