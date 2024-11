O dronă a fost găsită în satul Fîrlădeni din Căușeni. Accesul a fost restricționat

08:10

Generalul-maior Pavel Klimenko, comandant al unei unități militare din Donețk, a fost ucis în Ucraina și a devenit al 13-lea general rus care și-a pierdut viața în timpul invaziei, scrie The Moscow Times. Potrivit datelor publicației Astra, Klimenko este organizatorul unui lagăr de tortură, unde soldații ruși erau supuși abuzurilor într-o mină abandonată din Donețk […]