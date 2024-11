Un moldovean stabilit în Italia, depistat mort la o zi după ce fusese dat dispărut

19:10

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Aproape 158.000 de cetățeni au solicitat compensații Sandu participă la summitul UE de la Budapest Socialiștii vor apăra votul cetățenilor în stradă PCCOCS are șef nou Harris și-a acceptat înfrângerea și l-a felicitat pe Trump Refugiatele din Ucraina au renovat o sală de clasă Ulianovschi […]