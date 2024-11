Ce înseamnă să fii cu adevărat fericit/ă: 5 lucruri importante!

07:10

Fiul Valentinei Naforniță și al lui Cristian Spătaru a sărbătorit primul său an de viață. Micuțul Leonardo a împlinit 1 an. „La mulți ani, scumpul mamei!”, a scris artista, însoțind mesajul de mai multe fotografii de la petrecerea organizată cu acest prilej. „Happy Birthday, dear Leo. You are so loved. La mulți ani, scumpul […] Articolul (Foto) Prima aniversare! Fiul Valentinei Naforniță a împlinit un anișor apare prima dată în ea.md.