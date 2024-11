Horoscopul zilei de 9 noiembrie. Balanțele primesc o veste bună

10:40

Nouă persoane au fost ucise, inclusiv un băiețel de un an, după ce forțele ruse au atacat orașul Zaporojie la 7 noiembrie. Altți 42 de cetățeni au fost răniți, potrivit The Kyiv Independent. Rusia a lovit Zaporojie de cinci ori folosind bombe aeriene ghidate. Atacul a distrus parțial o clădire de apartamente, case și a [...] Articolul Forțele ruse atacă Zaporojie. Nouă morți, inclusiv un băiețel de un an apare prima dată în NordNews.