Investiții de 32 de milioane de euro pentru modernizarea coridorului Nord-Sud al căilor ferate din Moldova

Premierul Dorin Recean urmează să anunțe remanieri guvernamenatele până în luna decembrie. Anunțul a fost făcut de către purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniela Vodă, notează Newsmaker.md ,, În următoarea perioadă ne așteptăm ca prim-ministrul să ia deciziile de rigoare. Asta însemnând că, până în luna decembrie, urmează să avem aceste anunțuri legate de remanieri