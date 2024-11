(VIDEO) Spînu „trage PAS-ul în jos”, Dodon cere noi drepturi pentru diasporă, Zelenski e „100%” pentru Sandu/ Știri NewsMaker

15:10

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Aproape 158.000 de cetățeni au solicitat compensații Sandu participă la summitul UE de la Budapest Socialiștii vor apăra votul cetățenilor în stradă PCCOCS are șef nou